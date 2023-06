VIDÉO - Économies d'énergie : les efforts de cet hiver ont-ils payé ?

"L'objet, c'est d'aller chercher tout le gaspillage. Donc, aller réduire les plages de températures là où on surchauffait, adapter les températures de chauffage aux besoins des bâtiments et des occupants. Dans une salle de sport, par exemple, on va réduire les températures quand on fait du futsal. Par contre, quand on fait de la gymnastique, on va peut-être maintenir un niveau de température un peu plus élevé", explique Alban Kieffer, chef du service "Génie climatique et gestion de l'énergie" de la ville de Reims.