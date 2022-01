Cheminées : les inserts nouvelle génération

Ils allument la cheminée de temps en temps pour le plaisir des yeux. Eric et Sophie possèdent un feu ouvert des années 70, un équipement aujourd'hui interdit dans les constructions, car très polluant et peu performant. Pour l'hiver prochain, le couple veut transformer sa cheminée. Ils ont opté pour une poêle à bois, la solution la moins chère. Le projet coûte au total 5 000 euros. Les poêles et inserts nouvelle génération sont tous dotés d'une technologie permettant de diviser les émissions de particules fines par trois. C'est ce qu'on appelle la double combustion.