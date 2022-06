Chèque alimentaire : 9 millions de foyers le toucheront à la rentrée

"Ça me fait un plus. Personnellement, j’ai une famille nombreuse. Donc, s’il y a une possibilité, pourquoi pas”, réagit un premier bénéficiaire. Et un deuxième d'ajouter, “avec 100 euros, on ne va pas faire grand-chose, parce qu’il y a l’essence, il y a l’alimentaire. Tout a augmenté”. “Soit, ils augmentent un peu le salaire, soit ils baissent un peu les prix de tout”, conclut une autre dame.