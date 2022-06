Chèque alimentaire : un coup de pouce attendu… mais suffisant ?

Des factures de plus en plus lourdes et des cabas de plus en plus difficiles à remplir. Avec une toute petite pension, une aide de 100 euros supplémentaires, même ponctuelle, serait la bienvenue pour ce retraité. "Le quinze du mois, vous êtes à la limite, tout en faisant attention. On ne va plus au resto, au cinéma, en vacances...", confie-t-il. La somme est versée directement sur les comptes bancaires. Un chèque alimentaire destiné aux bénéficiaires du minimum vieillesse RSA, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'aide au logement.