Aides : les bonnes nouvelles de janvier pour votre portefeuille

Maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie. Afin de protéger le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement avait mis en place un bouclier tarifaire en 2021, dans le but de plafonner la hausse des factures d'électricité et de gaz. Après avoir été prolongé en 2022, ce dispositif est reconduit en 2023. Ce bouclier tarifaire permettra une hausse maximale du prix fixée à 15 % depuis le 1er janvier pour le gaz, et à 15 % également pour l'électricité à compter du 1er février.

Mise en place d'un "chèque fioul" et création d'un "chèque bois". Pour affronter l'hiver, le gouvernement a d'ores et déjà mis en place des chèques exceptionnels. Un "chèque fioul" de 100 à 200 euros en fonction des revenus et de la situation familiale, et un "chèque bois" dont le montant est compris entre 50 et 200 euros, selon le revenu des ménages et le type de combustible utilisé. 2,6 millions de ménages qui se chauffent principalement au bois sont éligibles à cette aide. Elles sont accessibles sur demande - depuis le 27 décembre 2022 et jusqu'au 30 avril - auprès de l’Agence de Services et de Paiements (ASP), sur présentation d’une facture nominative prouvant un achat de bois d’un montant minimal de 50 euros (ou une attestation pour les ménages en chauffage collectif). Les chèques seront envoyés à partir de mi-février.

Augmentation du taux du PEL à 2 %. Le taux des plans d'épargne logement (PEL) ouverts à partir du 1er janvier passe à 2 % (contre 1 % avant cette date). Ceux ouverts avant cette date conservent le taux de 1 %. Pour rappel, il s’agit de la première hausse du taux du PEL depuis 22 ans, la dernière remontant à l’an 2000.

Suppression définitive de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Entamée depuis 2018, la réforme de la taxe d'habitation arrive à son terme. En 2023, plus aucun Français ne payera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. La taxe est en revanche maintenue pour les résidences secondaires.