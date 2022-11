Chèque bois énergie : êtes-vous concerné par cette nouvelle aide d'État ?

Les Français qui se chauffent au bois pourront, dès le mois prochain, bénéficier d’une nouvelle aide d'État pour cet hiver, sous conditions de revenus. Ce coup de pouce, d’un montant compris entre 50 et 200 euros, est destiné aux Français les plus modestes : 2,6 millions de foyers seraient concernés. Le gouvernement souhaite ainsi compenser la hausse des prix du bois (+30%) et des granulés (+100%) au cours des douze derniers mois.