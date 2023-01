Chèque carburant : comment savoir si on a droit aux 100 euros ?

La nouvelle du chèque carburant de 100 euros, que les conducteurs éligibles peuvent demander à compter de ce lundi 16 janvier et jusqu'au 28 février, est plutôt bien accueillie. "Je pense que c'est très bien parce qu'il faut aider les gens à avoir accès aux déplacements", réagit un homme au micro du 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article. Et un autre de poursuivre : "Ce sera mieux de verser plus à ceux qui ont des petits revenus. Sinon, l'idéal c'était de refaire comme avant, quand il y avait les 10 ou 20 centimes de remise". Une femme, elle, souligne que "le carburant est très cher, maintenant. Donc pour les gens qui travaillent, ça va être très très compliqué."