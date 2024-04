Chèque énergie : comment savoir si vous êtes concerné ?

À partir de ce mardi 2 avril, 5,6 millions de foyers vont recevoir un nouveau chèque énergie. Cette aide de l'État est destinée aux ménages les plus modestes pour régler leur facture de gaz, d'électricité, de bois ou pour financer des travaux de rénovation énergétique. Êtes-vous concerné et comment faire une réclamation ?

Hassan a touché 150 euros de chèque énergie l'an dernier. Il attend celui de cette année 2024 impatiemment. Car cette aide, qui représente jusqu'à trois mois de facture, lui est indispensable pour se chauffer correctement. Il fait déjà tout son possible pour réduire sa consommation.

Comme lui, 5,6 millions de Français bénéficient du chèque énergie dont le montant est compris entre 48 et 277 euros, selon le revenu et la composition du foyer. Cette aide permet de payer les factures d'électricité, de gaz, de bois ou de fioul. Et la nouveauté cette année, le chèque pourra être utilisé pour régler une partie des charges locatives dans les logements sociaux.

Pour savoir si vous êtes éligible, un simulateur est disponible sur le site Chequenergie.gouv.fr. Les premiers chèques arrivent à partir de ce mardi 2 avril. Les envois s'étaleront jusqu'au 25 avril, sur tout le territoire. L'an dernier, le gouvernement avait distribué une aide moyenne de 148 euros, à plus de cinq millions de Français.

Guichet de réclamation

Si vous êtes éligible au chèque énergie (les conditions dans cet article) mais que vous ne l'avez toujours pas reçu d'ici à fin avril, adressez-vous à partir de mi-mai au guichet de réclamation qui sera mis en ligne à cet effet. L'identification de certains ménages bénéficiaires peut en effet être compliquée en raison de la suppression de la taxe d'habitation, en particulier pour ceux dont le revenu a baissé ou pour les nouveaux foyers.