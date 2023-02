VIDÉO - Chèques du gouvernement : pourquoi des millions de Français éligibles ne les réclament-ils pas ?

D'après le gouvernement, dix millions de personnes sont éligibles à ce chèque, et des campagnes d'information le rappellent chaque semaine, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Pourtant, seuls 5,5 millions de Français l'ont demandé. Et ce n'est pas le seul dispositif d'aide concerné. Notre équipe a ainsi rencontré un père de famille qui se chauffe aux granulés de bois, dont le prix a presque triplé. Il ignorait jusqu'à l'existence d'un chèque bois de chauffage, auquel il a droit.