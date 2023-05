Chips, cacahuètes et bretzels : le grand retour des produits apéritifs sur les tables des Français

Ils sont les incontournables pour un bon apéritif entre amis ou en famille : les produits apéritifs. Des chips, cacahuètes et autres petits gâteaux salés, la plupart du temps présents dans les plus de 40 millions d'apéros qui seraient organisés chaque semaine en France. Et malgré l'inflation - évaluée à 15% sur un an pour le mois d'avril - qui pousse les Français à limiter leurs dépenses alimentaires, le succès de ces biscuits apéro est toujours au rendez-vous : sur un an, le chiffre d'affaires des enseignes spécialisées est en hausse.

Comptez +5,8% pour les biscuits salés, +10,3% pour les biscuits soufflés et +21,7% pour les chips. Les cacahuètes et autres graines salées ont également vu leurs ventes augmenter 5,2% l'an passé, alors que leur consommation était en chute libre ces dernières années, notamment pendant les confinements. Mais comment expliquer ce succès ?