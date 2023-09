VIDÉO - Chronophages et trop longs à se faire rembourser : les commerçants ne veulent plus des "tickets resto" en papier

Un morceau de papier devenu difficile à utiliser. De plus en plus de restaurants refusent les tickets-restaurant en format papier, alors que les cartes sont toujours acceptées. Cela peut parfois être compliqué à comprendre pour les clients. Dans un restaurant à Cabourg (Calvados), les titres en papier ne sont plus acceptés depuis cet été, car les règles ont changé : désormais, les restaurateurs doivent envoyer à leur frais les tickets aux différents organismes pour se faire rembourser.

Pour l'établissement, cela représentait une quinzaine d’heure supplémentaire de travail par mois. "On a plus de charge de travail, on a plus de temps en interne à passer pour gérer ces à côté qui au départ ne doivent pas poser de problème", regrette Alexandre Marie, directeur du restaurant "L'Olivier" à Carboug.