VIDÉO - Cinéma : les produits dérivés peuvent rapporter (beaucoup) plus que les films eux-mêmes

Un bras de super-héros à 150 euros, de la moutarde "Reine des neiges" à 5 euros, ou des coussins "Star Wars" à 15 euros... En matière de produits dérivés tout existe, et à tous les prix, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Nous sommes chez Hasbro, un fabricant de jouets. Le film "Les Gardiens de la Galaxie" vient de sortir, mais plus question de commercialiser les anciennes figurines, car les personnages ont changé.