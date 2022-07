Climatisation : notre meilleur ennemie ?

Pour Yoann Chetrit, commerçant, la hausse des températures est une aubaine. Il vend des climatiseurs. Pour un climatiseur mobile, il faut compter 600 euros, et un climatiseur sans moteur extérieur coûte 3 000 euros. Et pour des modèles classiques avec moteur extérieur, il faut compter entre 1 500 et 4 500 euros. Cette année 2022, il va battre tous ses records de vente.