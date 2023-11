"C'est fou !" : juste avant les fêtes, cette campagne du gouvernement a outré les commerçants

Le mot "dévendeur" ne figure pas dans le dictionnaire, mais il est bien présent dans plusieurs clips diffusés par le gouvernement ces derniers jours. Un spot publicitaire qui incite à ne plus acheter de produits neufs, alors que de nombreuses promotions sont en cours pour le Black Friday. La campagne a suscité l'indignation des commerçants.

Le métier de "dévendeur" a été créé pour une campagne publicitaire du gouvernement. Le message est clair : à la veille du Black Friday, n'achetez pas pour le seul plaisir de consommer. Une commerçante est consternée. "Et c'est le gouvernement ? C'est grave. C'est la mort des petits commerçants. Ils font de la publicité à la télé pour que les commerçants n'y arrivent plus, c'est fou !", s'offusque-t-elle.

Consommer moins mais mieux

Et même les collectifs qui s'opposent au Black Friday reconnaissent une erreur de communication du gouvernement. "La question, c'est vraiment consommer mieux, mais pas arrêter de consommer. À l'heure actuelle, les personnes achètent 60% de plus d'habits qu'il y a quinze ans et les conservent deux fois moins longtemps", s'exprime Vanessa Gonzalez, experte en commerce responsable et directrice retail chez Altermundi.

La campagne ne vise pas seulement le secteur du prêt-à-porter. Dans un autre clip, le fameux "dévendeur" propose de réparer son électroménager, plutôt que d'acheter. Les petits commerçants craignent surtout que cela favorise les achats sur Internet plutôt qu'en boutique. Face à la polémique, le gouvernement reconnaît une maladresse, mais ne retirera pas la campagne publicitaire.