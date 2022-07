Club de plage, les enfants adorent, les parents aussi !

Tant pis si elle n'a plus de voix à la fin de la journée. Elle n'a qu'un seul objectif : les encourager, les pousser à se dépasser. Et cela fonctionne. Le secret de Marie est de prendre autant de plaisir que les petits. Voilà pourquoi, elle revient chaque été, retrouvant les mêmes enfants, comme Thibault, Clémentine ou Emma. Elle veut aussi les voir grandir et leur fabriquer des souvenirs.