Coffrets-cadeaux : attention aux mauvaises surprises !

À l’approche de Noël, les magasins de l’enseigne Cultura, comme leurs concurrents, leur consacrent d’ailleurs des étalages entiers. Pour cause, la quasi-totalité des ventes ont lieu à cette période. Et après bientôt deux années sous le signe du Covid, les ventes redécollent. "La demande est de plus en plus forte. Les gens ont besoin d’évasion", constate Emilie Jaureguiberry, responsable des ventes du magasin Cultura de Saint-Pierre d’Irube (Pyrénées-Atlantiques), dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C’est un cadeau qu’on fait facilement. On est sûr de tomber juste, car on choisit l’activité pour la personne", explique de son côté une cliente.

Mais la surprise ne fonctionne pas à tous les coups. "On se dit : c’est super ! Puis on le met dans un coin et on le laisse se périmer", témoigne une étudiante, un peu tête en l’air apparemment. Mais elle n’est pas la seule, loin de là, et une part non négligeable des boîtes achetées ne seraient pas utilisées. Or, dans ce cas, c'est à la société qui édite le coffret que vous faites le cadeau.