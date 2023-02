Coiffeurs, restaurants, supermarchés : les abonnements sont-ils vraiment une bonne affaire ?

La formule de l’abonnement intéresse de plus en plus d’enseignes, notamment dans la grande distribution. Dans cette chaîne, on le pratique depuis près de cinq ans : 7,50 euros par mois ou deux euros pour les étudiants. Elle donne droit à 10% sur tout le magasin et 15% sur les produits frais.

Le panier moyen serait, lui aussi, plus élevé, au moins un tiers de course en plus. La formule des abonnements devrait s’étendre de plus en plus. D’autres grandes surfaces testent le système depuis quelques mois.