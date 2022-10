Au royaume des coucous !

Dans son atelier, Pierre en a disséqué des dizaines, démonté et remonté pour en comprendre le mécanisme. Pierre s’est passionné pour ces mécanismes qui mêlent horlogerie et automate. Ses confrères ne s’y intéressent plus, ce qui fait de ce premier un oiseau rare dans le métier. Il y a deux ans, avec des amis, il s’est attelé à la construction du plus grand coucou du pays. Ce dimanche, Pierre avancera d’une heure l’horloge de son coucou. Et comme il n’a pas encore installé l’oiseau qui va avec, c’est lui qui chantera à sa place.