VIDÉO - Combien vaut votre voiture ? Ce scanner géant estime son prix

En ce moment, les voitures d'occasions sont très recherchées. Le but de cet entrepreneur est donc de faciliter le processus de vente pour les particuliers. "Sur Internet, vous pouvez avoir une estimation. Mais pour avoir un prix ferme et définitif de votre véhicule, vous êtes obligés de vous déplacer et de prendre rendez-vous pour aller voir un professionnel. C'est une énorme contrainte", assure Cédric Bernard. Cette invention française a fait forte impression au salon high Tech du CES de Las Vegas. L'entreprise lyonnaise a déjà vendu en Europe près de 150 modèles de son scanner, prêt à concurrencer l'Argus.