VIDÉO - Les herbes de Provence, une spécialité qui ne porte pas toujours bien son nom

Il y a de la sarriette, mais aussi du romarin, de l'origan et du thym. "Le batteur va créer ce travail-là, va fabriquer ça. Là, on ne récupère que les feuilles de thym. Il n'y a pas de bois comme chez les concurrents. Voilà ce qui fait la différence et bien sûr l'odeur et les arômes", poursuit Yves Lerda.

Ici, les quatre plantes aromatiques de la recette traditionnelle des herbes de Provence sont baignées par le soleil et balayées par le mistral. Selon Yves Lerda, c'est tout ce qui fait la saveur de sa production. "Je ne pense pas que les concurrents aient cette même couleur. Ça, c'est la chaleur et le soleil qui font cette couleur. Ce n'est pas compliqué", explique-t-il.