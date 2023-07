VIDÉO - Comment éviter le piratage de vos cartes de fidélités ?

Elles vous permettent de faire de petites économies, et pourtant, elles attirent les escrocs. Les cartes de fidélité de supermarchés sont, depuis quelques mois, la nouvelle cible de pirates sur Internet. Marina en a fait les frais. Au mois de juin, sa cagnotte a été complètement vidée. "J'avais 65 euros. Quand je me suis aperçu que je n'avais plus le montant sur l'application, effectivement l'inquiétude est un peu plus importante quand on me dit que ça a été utilisé et surtout quand on n'est pas à l'origine de l'utilisation", nous dit-elle.

Heureusement, dans le cas de Marina, tout se termine bien. Elle a réussi à se faire rembourser par l'enseigne à l'aide d'une simple attestation et d'un justificatif d'identité. "Je ne sais pas comment la personne a récupéré mon numéro de carte, mon code", confie Marina.