VIDÉO - Comment la livraison de repas à domicile grignote de nouveaux marchés

À la pause-déjeuner, comme souvent, ce client se fait livrer son repas sur son lieu de travail. La livraison séduit toujours plus de Français. Tanya est livreuse de repas à Oyonnax (Ain), une ville de moins 25.000 habitants et selon elle, le profil des clients a changé. "Ce n'est pas forcément que des jeunes, ça peut être des personnes dans les tranches d'âge de 60 à 70 ans, même parfois dans leur campagne, ils habitent dans des bâtiments et ils ne peuvent pas descendre, donc c'est à moi de monter et apporter le repas à leur porte", explique la jeune femme. Des clients qui n'habitent plus que dans les grandes villes.