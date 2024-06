Les petits commerçants de Belfort (Territoire de Belfort) n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont trouvé la solution pour faire revenir leurs clients dans leur boutique. Ils nous expliquent comment ils s'y sont pris.

Kim entre pour la première fois dans ce magasin. Elle l'a découvert sur l'application des commerçants. "Je ne savais pas qu'il y avait cette boutique. On a beaucoup de facilité avec les marques et les produits", confie-t-elle. Certains habitants du coin ne connaissent pas toutes les boutiques. Plus d'une centaine sont référencées sur la plateforme "Les vitrines de Belfort". On y trouve l'adresse de chaque magasin, des bons plans et promotions. Natacha Sommer estime que 30% de clients en plus passent la porte de son commerce.

"Ma présence en ligne via l'application me permet de me faire connaître beaucoup plus rapidement, de faire connaître beaucoup plus rapidement les services que l'on propose et du coup, les gens vont venir plus facilement nous découvrir en boutique", nous explique la gérante du magasin "Victor et Louise"

L'objectif est d'inciter les Belfortains à laisser tomber les géants de la vente en ligne pour venir directement en magasin. L'application est financée par l'association de commerçants. Si le trafic est important, les petits commerces montent tout en haut de la page des moteurs de recherche. C'est une visibilité sans précédent pour un torréfacteur du centre-ville. Ici, il y a beaucoup de clients fidèles depuis plusieurs années. La plateforme a mis de nouveaux habitués. "On sent la nouvelle clientèle qui est curieuse de découvrir des boutiques de proximité", explique Alice Guinard, la gérante de "Mo Café".

En France, plus d'une dizaine d'associations de commerçants ont lancé leur site ou leur application. Pas le choix car rester attractif nécessite de prendre le virage du numérique.