Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des conseils et astuces pour bien négocier lors d'un achat. Ani Basar délivre ses conseils sur le plateau de Jacques Legros.

Souvent, on est timide pour négocier nos achats du quotidien. Pourtant, cela peut fonctionner pour presque tout : électroménager, forfait mobile, prêt-à-porter... Pour bien s'y prendre, l'un des premiers conseils à suivre, c'est de s'adresser directement au responsable. Le vendeur, lui, ne peut prendre aucune décision. Et s'il refuse, alors tentez de faire jouer les extras, comme une extension de garantie pour votre frigo ou votre machine à laver.

Ensuite, essayez de négocier discrètement et jamais devant les autres clients. Sachez aussi qu'il existe des produits avec lesquels on peut obtenir plus facilement des rabais. C'est le cas des modèles d'exposition. Pour un canapé, c'est un bon levier de négociation, et on peut économiser jusqu'à 30%. Mais rien n'oblige le vendeur à vous faire un prix. En effet, il n'y a aucun texte de loi, ni sur le principe, ni sur le montant qui peut vous être accordé. De ce fait, évitez d'exiger avec fermeté un meilleur prix.

Pour les voitures, il y a un bon moment pour négocier, comme en fin de mois, car il y a moins de clients. Sinon, soyez patient et attendez la fin de l'année.