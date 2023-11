"On a tout, sauf le temps" : pas si simple de faire réparer sa voiture avec des pièces d'occasion

Les prix des pièces détachées des voitures ont augmenté de 10% en un an. Depuis quelques mois, les garagistes sont tenus de vous proposer aussi des devis moins coûteux avec des pièces d'occasion. Cette règle est-elle appliquée réellement ?

Depuis plusieurs mois, votre facture chez le garagiste peut s'alléger facilement, en demandant simplement un devis avec des pièces détachées. Dans la vidéo en tête de cet article, une portière est prête à être installée pour réparer un véhicule accidenté. Mais petite originalité, elle n'est pas flambant neuve. Son prix : 140 euros au lieu de 400, soit 260 euros d'économies non négligeables. Depuis 2017, tous les garages sont obligés de proposer deux devis à leurs clients, l'un avec des pièces neuves, et l'autre avec des pièces d'occasion. Presque toutes les parties du véhicule peuvent être recyclées. "Tout ce qui est pièces de carrosserie : des rétroviseurs, des portes, même des vitres... Ça, on peut tout faire en occasion, comme ce ne sont pas des pièces de sécurité", explique Nicolas Lopes, garagiste à Fontenay-aux-Roses.

"Je vais perdre combien de temps ?"

Pour autant, ce type de réparation est encore rare dans ce garage, seule une voiture par semaine est dépannée avec des pièces d'occasion. Trouver des éléments recyclés n'est pas si simple. Cela demande surtout du temps. Certains professionnels, comme ce garagiste qui travaille seul, interrogé dans le 13H de TF1, y ont renoncé. "En mécanique, je fais 78 euros de l'heure hors taxes. Si quelqu'un me dit 'tu peux aller me chercher une roue à la casse', je vais perdre combien de temps ? Nous, on a tout, sauf le temps", sourit amèrement Milan Stamenkovic, garagiste à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine.

Et lorsque les garagistes refusent, ce sont les clients eux-mêmes qui doivent trouver les pièces dans les magasins spécialisés. Le prix des pièces neuves a augmenté de 10% en un an, alors traquer la bonne affaire s'impose. Sachez que les garages qui refusent ces pièces sans raison valable encourent une amende de 3000 à 15.000 euros.