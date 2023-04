Commerce : de plus en plus de villes refont leurs marchés

Jusqu'à présent, le marché alimentaire se tenait uniquement le jeudi. Et on ne trouvait ici les dimanches que des plantes et des vêtements. L'installation de stands de nourriture le dimanche correspond à une forte attente des habitants. "On est libre le dimanche (…), on a plus de temps, donc, on a plus de temps pour se promener au marché", dit une habitante. L'engouement pour le marché, les marchands le ressentent également. Les marchés sont toujours plus attractifs. Il y a 20 ans, deux nouveaux par an s'installaient dans l'Hérault, aujourd'hui, on passe à dix chaque année.