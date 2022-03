Commerce : l'odeur fait-elle vendre ?

Pour vendre des lunettes, une enseigne visitée par nos journalistes n'hésite pas à stimuler tous les sens des clients. Des vidéos publicitaires attirent les regards. Des haut-parleurs diffusent de la musique. Et un appareil vient même titiller leur odorat. Il diffuse du parfum sous forme de vapeur dans le magasin. Un parfum floral mélange de rose blanche, de jasmin et de musc. Et les clients l'ont remarqué.