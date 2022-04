Commerces : un site internet pour mieux vendre ?

Aujourd'hui, Simon Ezanno ne quitte plus sa boutique. Pourtant, quand nous l'avions rencontré en août 2020, il enchaînait les livraisons. Il venait de monter un site internet. Cela représentait 5% de ses ventes. Un an et demi plus tard, on est très loin du compte. Pas assez de demandes de livraison. Alors il a tout simplement arrêté, fini aussi la vente en ligne. "Internet a été très utile à une période donnée, qui était le premier confinement surtout", explique le gérant de "La Cave de la Ria" et de "Ivre-Mer".