VIDÉO - Comment bien choisir sa couette pour cet hiver

Selon Séverine Rongier, vendeuse de couettes, il s'agit de vérifier si le produit hiver fait plus de 450 grammes, car cela devrait être assez chaud. En revanche, les couettes en duvet n'ont pas besoin d'un grammage élevé, elles seront donc plus moelleuses, mais aussi plus chères. Une centaine d'euros pour une couette synthétique, contre 300 euros pour une couette en duvet.