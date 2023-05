VIDÉO - Conso : bientôt un équivalent du "Nutri-Score" au rayon bricolage ?

De son côté, ManoMano, un autre géant du bricolage, a décidé de mesurer seulement le bilan carbone de ses produits : le "Score Carbone". Pourquoi les enseignes créent-elles de nouveaux barèmes alors qu’aucune loi ne les y oblige ? Ici, on nous assure que ce n’est pas un coup de com'. Dans l’alimentaire, le Nutri-Score avait mis plus de six ans avant de trouver la bonne formule.