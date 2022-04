Café : les machines à grains valent-elles le "coût" ?

Mais une fois la machine acquise, encore faut-il savoir choisir les grains. Deux possibilités : se fournir en grande surface où il est moins cher, ou bien chez un torréfacteur artisanal. Antoine Daunay, torréfacteur artisanal chez Flaherty, l'assure au micro de TF1, le café industriel est plus amer et de moins bonne qualité. "Dans la torréfaction industrielle, d'énormes quantités de café vont être chauffées à d'énormes températures, plus de 1 000 °C, alors qu'au-dessus de 250 °C, l'arôme du café baisse", indique-t-il.

Pour savoir si la différence est si flagrante, le 20H Week-end a demandé à deux clients de déguster à l'aveugle deux cafés. L'un préparé avec des grains achetés en grande surface, l'autre avec des grains torréfiés de manière artisanale. Sans hésiter, le premier client répond : "Celui-ci, il y a plus d'explosion directement, alors que le second est plus souple, et après on sent les arômes". Les deux clients sont parvenus à identifier le café industriel. "Il a un goût beaucoup plus fort et pareil pour l'odeur", analyse la seconde cliente interrogée.