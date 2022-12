Hygiène, cosmétique... Le boom des produits rechargeables

C’est désormais une tendance chez les consommateurs depuis plusieurs années, alliant écologie et économie : les recharges de produits d’hygiène et de cosmétique. Dans l’épicerie 100% vrac Day by Day située à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), présentée dans le reportage de TF1 en tête de cet article, les clients peuvent refaire le plein de maquillage ou de rouge à lèvres.