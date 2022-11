Conso : la baisse du chauffage profite au bon vieux pull en laine

Il y en a de toutes les couleurs. Avec ou sans col roulé, ils sont partout. En laine synthétique, cachemire ou mohair, quand la facture de chauffage s’envole, les Français achètent des pulls.

Cet engouement pour les vêtements chauds profite aux fabricants français. Depuis plus de 20 ans à Valence (Drôme), une coopérative confectionne des pulls en laine de mouton, une fibre naturelle très chaude et sans particules de plastique. Même si ces pulls made in France sont vendus entre 90 et 150 euros, les clients multiplient les commandes avant Noël.