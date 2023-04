VIDÉO - Conso : le bon plan des œufs de Pâques "fait maison"

Ces recettes faites à la maison, simples et à moindre coût, font des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Influenceuse, Marine propose à ses abonnés une version revisitée des chocolats de Pâques. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être un chef étoilé. Certaines d'entre elles peuvent être faites en cinq minutes seulement. Couleur, gourmandise, ce qui plaît aussi, c'est de savoir ce qu'on aime. Bonbons, fruits secs ou encore vermicelles en sucre, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix.