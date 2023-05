VIDÉO - Conso : le "drive", nouveau terrain d'affrontement des supermarchés

Casino, Carrefour, Auchan… Depuis dix ans, la grande distribution multiplie les entrepôts dédiés au drive. Le leader Leclerc en ouvre une cinquantaine chaque année, car cette formule séduit toujours plus de clients. En plein milieu d'après-midi, le parking ne désemplit pas. Pour se démarquer, l'enseigne ne fait rien payer pour ce service et mise tout sur des prix plus attractifs. Des économies qui encouragent chaque client à revenir, et à refaire le plein chaque semaine.