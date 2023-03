VIDÉO - Conso : le retour en grâce des hypermarchés, à la faveur de l'inflation

On reprochait à l'hypermarché d'être trop grand, trop loin des centres-villes, et finalement dépassé. Et pourtant, depuis quelques mois et la flambée des prix, ces magasins de plus de 2.500 mètres carrés de surface de vente attirent de nouveau les consommateurs. C'est le cas de Sandrine, qui explique dans le reportage de TF1 en tête d'article, pourquoi elle est revenue dans les très grandes surfaces. Pour elle, fini le marché, l'épicier ou le fromager d'à côté. Sa priorité est de faire des économies pour sauvegarder son pouvoir d'achat, ce qu'elle pense trouver ici.