CONSO - Lunettes tendance vendues à prix raisonnable : comment les fabricants y parviennent-ils ?

"Si on veut changer un composant, c'est en 5 minutes, on fait une réunion et on le change, on n'a pas besoin de demander à 200 personnes", explique Antonin Chartier, fondateur de la marque Jimmy Fairly, dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Et surtout", précise le jeune chef d'entreprise, "ce qu'on va prendre comme décision maintenant va être dans les boutiques dans 4 mois, et non pas dans 2 ans". Une fois le design validé, il faut fabriquer les montures dans une manufacture comme celle de Solf Production à Évreux, elle aussi visitée par notre équipe. En fonction du prix de vente visé, l'opticien a le choix parmi différentes matières, qui vont déterminer son coût de production.