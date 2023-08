VIDÉO - Conso : pas de baisse de prix en grande surface avant 6 mois ?

On nous avait promis un septembre vert, mais la baisse des prix se fait attendre et cela pourrait même durer jusqu'en mars 2024, date des prochaines négociations entre les distributeurs et les industriels en France. Un calendrier inconcevable pour Bercy, alors que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire demande aux acteurs du secteur d'avancer ces négociations cruciales. "On a demandé à pouvoir renégocier vraiment et le plus vite possible" pour répercuter dans les rayons des supermarchés la baisse des coûts de production de nombreuses denrées, a expliqué à l'AFP le délégué général de la fédération patronale de la grande distribution (FCD), Jacques Creyssel, à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'Économie et la ministre déléguée notamment au Commerce Olivia Grégoire.