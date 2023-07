VIDÉO - Consommation : pourquoi les Français boudent-ils le vin, et surtout le rouge ?

En terrasse, les clients eux-mêmes en sont conscients. "Le rouge reste un vin beaucoup plus tannique, beaucoup plus fort avec plus de caractère, et du coup les plus jeunes ont tendance à aller vers des vins plus fruités, plus légers", justifie une concernée. Pour rappel, le vin rosé, davantage consommé en été, était devenu l’alcool star de la saison 2022, avec des ventes en hausse de 10 % entre mai et juillet.