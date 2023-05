VIDÉO - Des résidus de plastique et d'hydrocarbures : mauvaise surprise au rayon des huiles d'olive

Alors comment expliquer que ces substances se retrouvent dans nos bouteilles ? Les olives peuvent être contaminées lors de la récolte par le moteur des machines agricoles ou par les bâches utilisées lors du stockage. Pendant la fabrication, le matériel des producteurs peut aussi être contaminé. "Il y a des pompes, il y a des tuyaux, il y a des joints et en général, ça vient de ces éléments-là et donc ce qui est compliqué, c'est au niveau de nos fournisseurs de matériel, c'est d'identifier où sont les problèmes. Même les joints qui sont garantis sans phtalates par le fabricant, parfois, quand on fait des analyses, on en retrouve", affirme Laurent Bélorgey, président de France Olive.