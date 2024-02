VIDEO - "Un petit complément de salaire" : combien gagnent les goûteurs de produits alimentaires ?

Être payé pour goûter de nouveaux produits, c'est la mission des experts "goûteurs". Formés au préalable, ils sont payés 40 euros de l'heure. Une équipe de TF1 vous fait découvrir auprès de certains d'entre eux les coulisses d'un de ces tests.

Au menu du jour : une nouvelle recette encore confidentielle et des consignes parfois indigestes, notamment un profil monadique séquentiel de chocolat. Si cela ne semble, à première vue, pas très éloquent, la brigade d'experts en dégustation présente ce jour-là, elle, sait parfaitement ce qu'elle à faire.

Isolés pendant une heure, ces derniers vont établir la fiche complète du produit. Odeur, saveur, texture... alors que rien n'est laissé au hasard, ils ont suivi une formation d'au moins trois mois pour être le plus précis. "Je le fais parce qu'avant tout je suis gourmande, j'aime découvrir et puis j'aime l'expertise que cela va m'apporter sur les différentes saveurs et textures", témoigne dans le reportage en tête de cet article, Isabelle, jeune retraitée qui vient de se voir distribuer trois petits carrés de chocolat dans une assiette numérotée. "Sans oublier le côté pécunier parce que c'est un petit complément de salaire qui n'est pas négligeable", ajoute-t-elle.

40 euros de l'heure

Tous les experts en dégustation de produits alimentaires touchent 40 euros de l'heure, soit environ 300 euros par mois.

Si le fabricant concerné accorde beaucoup d'importance à ces tests, c'est que des sommes colossales sont en jeu. A titre d'illustration, le chocolat testé lors du tournage de ce reportage sera disponible en rayons si et seulement s'il est validé par les jurés lors de cette étape.

A noter que tous les produits alimentaires disponibles dans les rayons des supermarchés sont évalués. Quelle que soit la famille de produits concernée, tout est passé au crible, y compris le nombre de trous dans le fromage.