VIDÉO - Consommation d'électricité : tout savoir sur Ecowatt, votre "météo de l'énergie" cet hiver

RTE, qui a largement contribué au lancement du projet, explique que "lorsque la consommation des Français est trop élevée, une alerte sms 'vigilance coupure' est envoyée pour inciter chaque citoyen à réduire ou décaler sa consommation". Il suffit pour les citoyens de se rendre sur le site d'Ecowatt et d'y renseigner son numéro, afin de bénéficier de ces messages. L'autre option consiste à fournir son adresse e-mail, si l'on préfère être prévenu de la sorte. RTE ajoute qu'en cas de pic, "le système électrique a plus particulièrement besoin que les consommateurs français modèrent leur consommation d’électricité et participent ainsi à assurer l’approvisionnement de tous en électricité".

En résumé, c'est un code couleur qui va régir cette "météo de l'énergie". Le signal sera vert si la situation est normale. Orange, si la situation est tendue, mais sans coupure, induisant des incitations à réduire la consommation. Rouge, si le système électrique se trouve dans une situation très tendue et la consommation prévisionnelle ne peut être couverte.

Les jours où la tension sur le système électrique est forte, le signal d'Ecowatt s'affiche donc en rouge. Les bâtiments publics devront alors diminuer le chauffage de 19 à 18 degrés. Les agents travailleront en horaires décalés. Les partenaires sociaux seront appelés à organiser le télétravail au sein des entreprises. De 8 heures à midi et de 18 heures à 20 heures, les commerces devront également abaisser leur température d'au moins 2 dégrés. Idem dans les stades. Les publicités lumineuses devront être éteintes.