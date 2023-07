VIDÉO - Fin du ticket de caisse papier obligatoire dès le 1er août : ce qu'il faut savoir

"Est-ce que vous voulez les tickets de caisse ?" Dans un supermarché de Massy, en Essonne, les employés ont déjà pris les devants : le ticket de caisse et le ticket de carte bleue ne sont plus systématiquement imprimés, le choix revient aux clients. La règle s'appliquera pour de bon dans une semaine dans tous les commerces, après avoir été reportée deux fois. Sont aussi concernés les tickets émis par des automates, comme ceux de péage ou de parking, ou les bons d'achat et de réduction.

"C'est très bien, de nombreuses personnes les jetaient à la sortie", estime un acheteur dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. "Les trois quarts du temps, je refuse le ticket de caisse, parce que je n'en ai pas besoin", insiste une autre. Mais d’autres clients se montrent plus sceptiques. "Je prendrai toujours le billet, c'est une garantie", explique l'un d'entre eux, tandis qu'un autre souligne que "parfois, le vigile demande si on a un ticket de caisse, c'est là que ce peut être embêtant".

Par défaut, aucun ticket n'est en effet imprimé, mais les consommateurs qui le souhaitent peuvent toutefois le réclamer. "Ce n'est pas la suppression du ticket ou l'interdiction de sa délivrance", mais "la possibilité pour le consommateur de refuser le ticket de caisse", a insisté auprès de l'AFP le cabinet de la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire. Les commerçants ne sont néanmoins pas tenus de demander formellement leur choix aux clients.