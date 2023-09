VIDÉO - Viande, produits d'entretien, surgelés : les produits auxquels les Français renoncent à cause de l'inflation

Depuis le début de l'année et avec la hausse des prix, une partie des Français renonce à certains produits ou diminue les quantités. D'après le cabinet de conseil Circana, les volumes vendus dans les supermarchés ont baissé de 4,2% depuis janvier. Les marques nationales sont les plus affectées (- 7,2%), tandis que les marques de distributeurs séduisent un peu plus (+ 0,1%).

Parmi les différents rayons, les surgelés sont les produits les plus délaissés, avec une baisse de 11% depuis le début de l'année. Ce constat se fait aussi dans les stocks de l'entreprise Gimbert Océan, spécialisée dans les produits de la mer surgelés. Les supermarchés ont réduit leurs commandes de 20% ces derniers mois.

"On n'a jamais eu autant de stocks, indique la directrice commerciale Stéphanie Pistre. On est aujourd’hui à peu près aux alentours de 5,5 à 6 millions de stocks, alors que nos niveaux habituels, on est à 3 millions de stocks. C’est de la trésorerie qui dort, donc pour nous, c'est problématique."

Alors l'entreprise est en train de changer de modèle. Une usine est en cours de construction dans le Gers, où les produits seront conditionnés, au lieu d'être importés de Chine. Gimbert Océan vise une mise en production début 2024.