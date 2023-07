VIDÉO - "Juillet vert" : la promesse d'une baisse des prix dans les supermarchés tarde à se faire sentir

Depuis des semaines, les deux camps se renvoient la balle. Mais pour tenter de satisfaire les consommateurs, une quarantaine de gros industriels a promis plus de promotions à partir du mois d'août, mais pas de réduction massive des prix. En cause selon les entreprises concernées : le coût salarial, le prix de l'énergie et les matières premières. Des données publiées mercredi 26 juillet par le panéliste Circana sont là pour corroborer le constat fait par certains dans les rayons. Dans le détail, les prix alimentaires ont légèrement progressé (de 0,2%) entre juin et juillet. Pourtant, en comparaison avec juillet 2022, la hausse des tarifs des produits de grande consommation ralentit : elle atteint 13,6 % d'augmentation contre 15,1 % sur un an en juin. En d'autres termes, les prix continuent d'augmenter, mais moins vite.