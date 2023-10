VIDEO - Consommation : le prix des bonbons va-t-il continuer de grimper ?

En témoigne, l'exemple de ce commerce dijonnais où le prix des bonbons en vrac a augmenté de 25%. Cela devrait être plus, mais le vendeur prend à sa charge une partie de la hausse pour ne pas pénaliser ses clients. "On a eu à l'achat au minimum 40% d'augmentation voire des prix qui ont doublé sur un an, j'ai diversifié l'offre de mon magasin pour avoir un volume de marge qui soit suffisamment important", illustre dans le reportage en tête de cet article Eddie De March, gérant du magasin "Eddie's sweet shop".

"Toutes les matières premières ont augmenté surtout le sucre qui a plus que doublé ces deux dernières années", a aussi pu constater Benoit Combes, artisan confiseur. Dans ce contexte, ce dernier s'organise autrement : il fabrique ce qu'il vend, en évitant de faire des stocks pour réduire les dépenses. Il a aussi augmenté le tarif de quelques produits comme les cristaux de sucre et les ours en guimauve.