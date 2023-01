Consommation : pourquoi le marché du bio n'attire plus les Français

Avec la hausse des prix et l'inflation élevée, les Français font davantage attention à leur panier de course. Et dans ce contexte, la première victime est le marché du bio. Il faut dire que ces produits sont en moyenne 30% plus chers que leurs équivalents conventionnels. Les supprimer de sa liste de course permet donc de faire de bonnes économies.

Un coup dur pour le secteur après des années de croissance à deux chiffres. Mais en 2021, la tendance s'est brusquement inversée avec une baisse de 1,3% des ventes puis -4% en 2022. Toutefois, la tendance devrait se stabiliser pour 2023, selon une étude réalisée par Xerfi Precepta, et les ventes pourraient même repartir à la hausse en 2024, avec une croissance prévue à 2%.