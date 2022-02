Consommation : pourquoi les Français boudent le bio

Cette tendance pour les produits locaux s'est accélérée depuis la pandémie et notamment les confinements où les Français ont retrouvé le plaisir de cuisiner à la maison comme l'explique Élisabeth Cony, experte en grande consommation et fondatrice de "Madame Benchmark", au micro du 20H de TF1. Selon cette spécialiste, les produits locaux présentent de nombreux avantages qui vont flatter la recherche d'éthique des Français. Une éthique que l'on retrouve sous la forme de slogan et qui habille chaque produit. Cette stratégie commerciale met à chaque fois en avant le savoir-faire des agriculteurs à proximité des supermarchés.