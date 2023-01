Produits "garantis à vie" : faut-il y croire ?

L’opération est coûteuse. Pour une boîte vendue 30 euros, ces pièces lui coûtent deux euros plus quatre euros de frais de port, soit six euros. En clair, si un de ses clients utilise la garantie plus de cinq fois, Jimmy Lefort est perdant. Mais pour lui, l’avantage, c’est que plus vous lui renvoyez de pièces et plus il peut les améliorer. "On a retravaillé sur le moule d’injection de la pièce pour rendre la pièce plus rigide. Les pièces sont, du coup, plus solides et on a beaucoup moins de demandes SAV pour ces connecteurs-là", poursuit-il. Voilà pourquoi seuls 4% de ses clients font jouer leur garantie à vie.