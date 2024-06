La marque d’eau gazeuse Perrier a été contrainte de suspendre la production de ses bouteilles d'un litre. En cause, la découverte de bactéries "d'origine fécale" dans certains puits d'exploitation, à Vergèze (Gard).

Plus aucune bouteille d'un litre ne sort de l'usine Perrier de Vergèze, dans le Gard. Deux forages, nécessaires à la production d'eau minérale, viennent d'être mis à l'arrêt pour désinfection, ce qui provoque une baisse importante de production. Les employés de l'entreprise craignent pour leurs emplois.

"Ça ne sent pas bon. Tout le monde se fait du souci. On ne sait pas où on va. On a des enfants et il faut les nourrir", explique un salarié, interrogé dans la vidéo. Selon lui, cela pourrait entraîner "une réduction des effectifs".

L'usine de Vergèze dispose normalement de sept puits pour produire de l'eau minérale. Les deux forages mis à l'arrêt pour désinfection s'ajoutent à un premier, suspendu en avril, en raison d'une contamination d'origine fécale. Avant cela, deux autres sources, régulièrement contaminées, sont désormais traitées. Mais ces dernières sont destinées à produire une boisson gazeuse aromatisée qui, elle, ne bénéficie pas de l'appellation "eau minérale naturelle".

Par conséquent, seuls deux forages restants permettent de produire la fameuse eau gazeuse en bouteille verte. Deux millions de bouteilles ont déjà été détruites à la demande des services de l'Etat. Pas de quoi rassurer les consommateurs. "Je continue à [en] boire, mais c’est vrai qu’on [me] dit : tu bois encore du Perrier, tu n’as pas peur ?", raconte une femme, assise à la terrasse d’un café, dans le reportage ci-dessus.

Quand il y a de grosses pluies ou inondations, ça entraîne diverses pollutions. Marillys Macé, directrice générale du Centre d’information sur l’Eau

Contacté ce vendredi du 14 juin par la rédaction du 20H de TF1, le groupe Nestlé Waters, aussi propriétaire en France des marques Vittel, Contrex et Hépar, souhaite rassurer les acheteurs sur l'origine de ces mises à l'arrêt. "Les eaux minérales que nous mettons sur le marché peuvent être consommées en toute sécurité. Il s’agit d’une opération de maintenance régulière qui s’inscrit dans nos protocoles de gestion de la qualité", assure l’entreprise dans un courriel.

Pourtant, les autorités sanitaires pointent du doigt une dégradation générale de la qualité des nappes d’eau, favorisée en partie par les récents épisodes pluvieux. "On a des températures qui sont en hausse. Et donc, il y a une vitesse de prolifération et de développement de ces germes pathogènes qui se fait. Quand il y a de grosses pluies ou inondations, ça entraîne diverses pollutions", souligne au micro de TF1 Marillys Macé, directrice générale du Centre d’information sur l’Eau.